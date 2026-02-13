Z 12 zespołów składa się turniej hokeistów na zimowych igrzyskach olimpijskich. W ich skład wchodzą Kanada, Finlandia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria oraz Czechy. Wszystkie wspomniane kadry awans uzyskały dzięki notowaniu w TOP8 światowego rankingu. Do tego doszły zespoły Słowacji, Łotwy, Danii, które przeszły kwalifikacje. Całe zestawienie uzupełniła Francja, która zastąpiła wykluczoną z wiadomych względów Rosję.

Ostatnia z wymienionych ekip nie jest nawet w czołowej "20" i znacznie odstaje poziomem. To udowodnił już pierwszy mecz fazy grupowej ze Szwajcarią. Ekipa przegrała z Helwetami aż 0:4. Tuż po meczu głośno zrobiło się o słowach wypowiedzianych przez Pierre-Edouarda Bellemare'a. Francuz wprost powiedział, że Francji na turnieju nie powinno być.

- W naszym sporcie nie jesteśmy w pierwszej dwudziestce. Nie powinniśmy nawet tu być. Ale i tak jest fajnie - przyznał cytowany przez championat.com.

Kontrowersyjnie o turnieju wypowiedział się Aleksandr Chmielewski, amerykański hokeista z ukraińskimi korzeniami. Ten jest aktualnie zawodnikiem rosyjskiego AK Bars Kazań. W rozmowie z tamtejszymi medalami przyznaje, że Rosji brakuje na imprezie czterolecia.

Chmielewski jasno o braku Rosji. "To nie to samo"

Jego zdaniem, igrzyska olimpijskie bez Rosji są niekompletne. Do tego twierdzi, że turniej hokejowy o medale bez "Sbornej" traci wiele na wartości. Takie słowa są dość kontrowersyjne, szczególnie biorąc pod uwagę agresję rosyjską na Ukrainie.

- Muszę przyznać, że Rosji zdecydowanie brakuje na tym turnieju. Mam nadzieję, że wkrótce wrócą. Bez Rosji to już nie to samo, igrzyska olimpijskie są niekompletne, niewarte zachodu. Rosjanie zawsze wystawiają wysokiej jakości składy, z którymi inne drużyny nie są w stanie się równać - powiedział dla championat.com.

Turniej hokeistów rozpoczął się 11 lutego, a zwycięzcę poznamy 22 lutego.

