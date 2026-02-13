Amerykanin tęskni za Rosjanami na igrzyskach. Naprawdę to powiedział. Niebywałe

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Nie milkną echa związane ze startem rosyjskich sportowców na trwających we Włoszech zimowych igrzyskach olimpijskich. Do startu dopuszczono aż 13, a ci walczą w siedmiu dyscyplinach. Na imprezie czterolecia zabrakło za to m.in. rosyjskich hokeistów. W ich miejsce wskoczyli Francuzi, a ich poziom znacznie odbiega od pozostałych ekip. O braku Rosjan na igrzyskach w kontrowersyjny sposób wypowiedział się Aleksandr Chmielewski, amerykański hokeista z ukraińskimi korzeniami.

Po lewej stronie mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu w otoczeniu kilku osób w tradycyjnych strojach, po prawej bramkarz w białym stroju hokejowym wykonuje efektowną obronę podczas meczu.
Amerykański hokeista chcę powrotu Rosjan na igrzyskaXavier Laine/Getty Images/ Contributor/Getty ImagesGetty Images
Z 12 zespołów składa się turniej hokeistów na zimowych igrzyskach olimpijskich. W ich skład wchodzą Kanada, Finlandia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria oraz Czechy. Wszystkie wspomniane kadry awans uzyskały dzięki notowaniu w TOP8 światowego rankingu. Do tego doszły zespoły Słowacji, Łotwy, Danii, które przeszły kwalifikacje. Całe zestawienie uzupełniła Francja, która zastąpiła wykluczoną z wiadomych względów Rosję.

    Ostatnia z wymienionych ekip nie jest nawet w czołowej "20" i znacznie odstaje poziomem. To udowodnił już pierwszy mecz fazy grupowej ze Szwajcarią. Ekipa przegrała z Helwetami aż 0:4. Tuż po meczu głośno zrobiło się o słowach wypowiedzianych przez Pierre-Edouarda Bellemare'a. Francuz wprost powiedział, że Francji na turnieju nie powinno być.

    - W naszym sporcie nie jesteśmy w pierwszej dwudziestce. Nie powinniśmy nawet tu być. Ale i tak jest fajnie - przyznał cytowany przez championat.com.

    Kontrowersyjnie o turnieju wypowiedział się Aleksandr Chmielewski, amerykański hokeista z ukraińskimi korzeniami. Ten jest aktualnie zawodnikiem rosyjskiego AK Bars Kazań. W rozmowie z tamtejszymi medalami przyznaje, że Rosji brakuje na imprezie czterolecia.

    Chmielewski jasno o braku Rosji. "To nie to samo"

    Jego zdaniem, igrzyska olimpijskie bez Rosji są niekompletne. Do tego twierdzi, że turniej hokejowy o medale bez "Sbornej" traci wiele na wartości. Takie słowa są dość kontrowersyjne, szczególnie biorąc pod uwagę agresję rosyjską na Ukrainie.

      - Muszę przyznać, że Rosji zdecydowanie brakuje na tym turnieju. Mam nadzieję, że wkrótce wrócą. Bez Rosji to już nie to samo, igrzyska olimpijskie są niekompletne, niewarte zachodu. Rosjanie zawsze wystawiają wysokiej jakości składy, z którymi inne drużyny nie są w stanie się równać - powiedział dla championat.com.

      Turniej hokeistów rozpoczął się 11 lutego, a zwycięzcę poznamy 22 lutego.

      Zawodnik w białym stroju atakuje bramkę, blokowany przez dwóch hokeistów drużyny w niebieskich strojach oraz bramkarza; wokół nich krążek znajduje się w powietrzu nad lodowiskiem, tło stanowi niebieska linia bramkowa i fragment lodowiska z olimpijskimi...
      Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 złota w hokeju broni FinlandiaANTHONY WALLACEAFP
      Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim, czarnym płaszczu oraz czerwonym krawacie, stojący na zewnątrz, z otwartymi ustami jakby w trakcie wypowiedzi lub okrzyku. W tle rozmyte sylwetki postaci i nieostre otoczenie.
      Donald TrumpEVAN VUCCIEast News
      Rosyjska flaga
      Rosyjska flagaWOJCIECH STROZYKEast News

