Amerykanie uderzają w WADA, na której czele stoi Polak. Witold Bańka tak zareagował

Stany Zjednoczone zawiesiły we wtorek finansowanie WADA na mocy ustawy. Ta zawiera klauzulę, która gwarantuje, że roczne składki USA na rzecz WADA, wynoszące prawie cztery miliony dolarów (ok. 14,3 mln złotych), są uzależnione od wyników "niezależnego" audytu. Audyt ten ma na celu zapewnienie, że WADA "działa zgodnie ze swoim mandatem".

Sytuacja ta zaostrza spór między USA a WADA. Może się ona też stać poważnym wyzwaniem dla światowego sportu, bo jednak USA są największym darczyńcą wśród państw członkowskich.

Witold Bańka, który stoi na czele WADA, spokojnie podchodzi do sytuacji.

- Nie mam informacji, że prezydent Trump podpisał ustawę. Co roku pojawiają się wymogi techniczne i nie wiem, czy coś zostało zmienione, ale mamy niezależnego audytora wewnętrznego i zewnętrzną firmę audytującą nasze finanse. Nie znam żadnej innej organizacji międzynarodowej z tak silnymi mechanizmami audytu. Pozostaję optymistą, jeśli chodzi o współpracę z naszymi przyjaciółmi z USA - mówił spokojnie Bańka na konferencji w Mediolanie.

Zapytany jednak o to, co może się stać z organizacją, która dba o czystość sportu na świecie, w przypadku, jeśli rzeczywiście Amerykanie wstrzymają finansowanie, odparł:

Kiedy rozpoczynałem swoją misję w 2020 roku, budżet WADA wynosił mniej więcej 36 milionów dolarów (ok. 128,5 mln złotych), a teraz mamy mniej więcej 57 milionów dolarów (ok. 200 mln złotych), co oznacza znaczny wzrost. Jesteśmy stabilni finansowo, choć oczywiście chciałbym, abyśmy otrzymali składki z USA.

Polak wyglądał nawet na dość pewnego siebie i z nadzieją powiedział: - Wkrótce zaczną ponownie płacić.

Witold Bańka po raz trzeci został wybrany prezesem WADA FABRICE COFFRINI / AFP AFP

Donald Trump AFP

Witold Bańka AFP