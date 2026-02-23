Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech to już przeszłość. Ostatnim sportowym akcentem było finałowe starcie hokeja na lodzie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Kanadą. Amerykanie błyskawicznie wyszli na prowadzenie i neutralizowali kolejne ataki Kanadyjczyków, a świetnie w bramce spisywał się Connor Hellebuyck. Kanadyjczycy doprowadzili do dogrywki, ale w niej decydujący cios zadali Amerykanie, a konkretnie Jack Hughes, który strzelił złotego gola.

Amerykanie świętują złoty medal. Szef FBI w centrum uwagi

Finał z perspektywy trybun oglądał m.in. dyrektor FBI Kash Patel. Po meczu w internecie pojawiły się nagrania, że świętował on złoty medal wraz z graczami w ich szatni. Widać na nich, jak dyrektor największej amerykańskiej służby dochodzeniowo-wywiadowczej pije piwo z reprezentantami USA i oblewa nim innych. Jeden z graczy zawiesił mu też na szyi swój złoty medal.

To mocno oburzyło część amerykańskiej opinii publicznej. Jak zauważa "New York Times", do wizyty doszło na tle wyjątkowo intensywnego okresu dla służby: w niedzielę FBI objęła śledztwo w sprawie mężczyzny zastrzelonego podczas próby wtargnięcia do posiadłości prezydenta na Florydzie. Dyrektor FBI w trakcie meczu zamieścił wpis na platformie X, w którym podkreślił, że "FBI poświęci wszelkie potrzebne zasoby na rzecz tego dochodzenia".

Szef FBI odpowiada na zarzuty. "Kocham Amerykę"

Patel do zarzutów ws. świętowania złotego medalu z hokeistami odniósł się także w swoich mediach społecznościowych.

- Dla bardzo zaniepokojonych mediów - tak, kocham Amerykę i byłem niezwykle zaszczycony, gdy moi przyjaciele, świeżo upieczeni zdobywcy złotych medali z zespołu USA, zaprosili mnie do szatni, abym mógł wspólnie z chłopakami świętować tę historyczną chwilę - najwspanialszy kraj na świecie i najwspanialszy sport na świecie - napisał.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że podróże szefa FBI wielokrotnie budziły kontrowersje i zarzuty o wykorzystywaniu swojej funkcji do celów rozrywkowych, w tym lotów do Szkocji na partie golfa, na prywatne rancho w Teksasie, czy na występy swojej partnerki, śpiewaczki country Alexis Wilkins. W styczniu "New York Times" donosił, że podczas służbowej wizyty w Wielkiej Brytanii Patel miał proponować, by spotkania z przedstawicielami brytyjskich służb odbywały się nie w ich siedzibie, lecz na meczach Premier League, czy podczas wspólnego wypadu na skutery wodne.

Kash Patel ma objąć stery w FBI PATRICK T. FALLON AFP

Kash Patel jest oskarżany o wykorzystanie rządowego odrzutowca, by obejrzeć mecz reprezentacji USA w hokeja KEVIN DIETSCH AFP

