Alkoholowa wpadka reporterki. Skandal na cały kraj. Jest oświadczenie

22 lutego oficjalnie zakończą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Jak na razie na koncie Polski widnieją łącznie cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy. Niewątpliwie największym bohaterem tegorocznych zmagań został 19-letni Kacper Tomasiak.

We Włoszech wciąż stacjonuje mnóstwo dziennikarzy, którzy na bieżąco przekazują to, co dzieje się w poszczególnych dyscyplinach. Z Australii do Europy przybyła chociażby reporterka Channel Nine, Danika Mason, która zrobiła coś, co momentalnie poniosło się po mediach społecznościowych.

Co za wpadka reporterki. Musiała zareagować

Podczas środowego porannego przeglądu wydarzeń sportowych w programie "Today" forma dziennikarki była - łagodnie mówiąc - nienajlepsza. Mason bełkotała, próbując mówić do mikrofonu. Zamiast relacjonować zmagania zawodników, zaczęła porównywać ceny kawy we Włoszech i USA. Później położyła się, aby... zrobić aniołka na śniegu.

Prowadzący program Karl Stefanović ze studia próbował ratować sytuacje tym, że niewyraźna mowa Mason może być spowodowana "zimnym powietrzem". W rzeczywistości reporterka po prostu nieco przesadziła z alkoholem.

Na cały incydent reagowali internauci. "Dobrze jej, nic jej nie jest. Widać, że świetnie się tam bawi" - napisał jeden z nich, jednak inny skomentował: "Jeśli to nie problem zdrowotny, powinna zostać zwolniona z miejsca".

W czwartkowy poranek podczas kolejnego wejścia na antenę przeprosiła widzów. - Nie powinnam była pić, zwłaszcza w tych warunkach. Jest zimno, mamy dużą wysokość, a brak kolacji prawdopodobnie też nie pomógł. Chcę wziąć pełną odpowiedzialność. To nie jest standard, który sobie wyznaczyłam… Bardzo przepraszam. Dziękuję wszystkim za wiadomości, które otrzymałam - powiedziała, cytowana przez "The Guardian".

Teraz Danika Mason do końca Zimowych Igrzysk Olimpijskich chce skupić się wyłącznie na swojej pracy. Co ciekawe, na jej występek zareagował również... premier Australii. - Jest we Włoszech i na pewno była zmęczona. To różnica czasu, na pewno miała na to wpływ - podkreślał Anthony Albanese.

