Aktorska scena szefowej MKOl. Hipokryzja nie ma granic. "Pamięć nie jest naruszeniem zasad"

W skrócie Władysław Heraskewycz został zdyskwalifikowany przez MKOl za noszenie kasku ze zdjęciami ofiar wojny z Rosją.

Wypowiedzi ukraińskich sportowców na igrzyskach zostały wyciszone, a gesty solidarności uznane za propagandę.

MKOl różnie reaguje na manifestacje podczas igrzysk, a rosyjscy sportowcy są obecni mimo dowodów na promowanie wojny.

Aż razi w oczy działanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Na każdy kroku próbuje się uciszyć Ukraińców, ale to nie dziwi, skoro Szamil Tarpiszczew, rosyjski członek organizacji, całuje prezydent MKOl Kirsty Coventry i przytula jej poprzednika Thomasa Bacha, a jednocześnie z dumą prezentuje w mediach społecznościowych zdjęcie z Władimirem Putinem, od którego otrzymał wysokie odznaczenie państwowe po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

To wszystko można zobaczyć na zdjęciach. I to jest prawda. Prawdą, przywracającą pamięć jest też to, co robią Ukraińcy. Każdy ich gest jest jednak źle odbierany. Doszło nawet do takiej sytuacji, że wyciszono to, co mówili w trakcie rywalizacji saneczkarzy. Po tym, jak drużyna zza naszej wschodniej granicy ukończyła rywalizację, wszyscy uklęknęli i podnieśli swoje kaski w górę. To była forma wsparcia dla Władysława Heraskewycza, który na swoim kasku miał zdjęcia ofiar wojny z Rosją. I tylko tyle. Za to został zdyskwalifikowany.

"Pamięć nie jest naruszeniem zasad"

Ukraińcy po swoich ślizgach stali w miejscu dla liderów. I zupełnie przypadkowo zostało wyciszone to, co mówili. Wcześniej to się nie zdarzało. Niemieccy dziennikarze z ZDF sprawdzili, że ani wcześniej, ani później, taka sytuacja nie miała miejsca. Mamy zatem do czynienia z cenzurą? A może to była awaria? Sytuacja jednak daje wiele do myślenia.

Kiedy ukraińska narciarka dowolna Kateryna Kocara założyła kask z napisem "Bądźcie odważni jak Ukraińcy", natychmiast otrzymała list od MKOl stwierdzający, że taki kask jest całkowicie niedopuszczalny na igrzyskach. Mogła w nim przeczytać, że to jest propaganda.

Ukraiński specjalista od short tracku Oleh Handej na swoim kasku miał fragment wiersza poety ze swojego kraju. MKOl miał jednak problem ze słowami: "Gdzie jest heroizm, tam nie ma ostatecznej klęski". Też uznał to za propagandę. Zawodnik musiał zakleić kask taśmą.

Skeletonista Władysław Heraskewycz nie miał na kasku żadnych napisów. Tylko twarze. Portrety poległych. Nie chciał zrezygnować z tego kasku, więc MKOl go zdyskwalifikował, a szefowa organizacji Kirsty Coventry postanowiła wtedy odegrać rolę, w której jej łzy miały okazać współczucie.

Pewnie, że jest artykuł 50. Karty Olimpijskiej, zakazujący sportowcom uprawiania propagandy politycznej podczas igrzysk. Ale czy pamięć o kimś jest naruszeniem zasad? Zresztą Ołena Smacha, ukraińska saneczkarka, napisała markerem na swojej rękawicy: "Pamięć nie jest naruszeniem zasad". Tak wsparła swojego kolegę.

Przecież amerykański łyżwiarz figurowy Maksym Naumov, wyciągając zdjęcie, oddał hołd zmarłym tragiczne rodzicom. Na igrzyskach w Paryżu z kolei izraelski judoka Peter Paltchik wyraził poparcie dla Sił Obronnych Izraela (IDF). Owszem w tym drugim przypadku MKOl zareagował, ale dyskwalifikacji nie było. Do tego to była manifestacja polityczna, a w przypadku Heraskewycza chodzi o pamięć setek zamordowanych sportowców. Jak jednak widać, MKOl rozróżnia, czy śmierć zasługuje na wspomnienie, czy nie.

Na ceremonii otwarcia wciągano na maszt flagę ku pamięci ofiar. Świat nie chce poznać prawdy

Od wydarzeń z Salt Lake City minęły 24 lata, a jak wiele się zmieniło. MKOl najwyraźniej czuje strach przed Rosją. W przypadku Ukraińców reaguje błyskawicznie, ale kiedy Jelena Wialbe, szefowa rosyjskiej federacji narciarskiej, w ubiegłym roku mówiła: - Powinniśmy zbombardować Londyn, żeby MKOl w końcu zaczął nas traktować poważnie, MKOl milczał.

Przed igrzyskami w Paryżu (2024) oraz tymi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo MKOl otrzymywał od licznych organizacji dowody, że niektórzy z rzekomo rosyjskich "neutralnych" sportowców wcześniej promowali wojnę na Ukrainie w mediach społecznościowych. Też nie robił nic.

Jedno z najsłynniejszych zdań sportowych na świecie, dotyczących igrzysk, brzmi: "Nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o udział. Ci, którzy znaleźli się na kasku Heraskewycza, mogli startować w igrzyskach. Rosjanie pozbawili jednak szansy na to wielu ukraińskich sportowców, bestialsko ich mordując. Mimo tego oni biorą udział w igrzyskach, a Ukraińca się wyklucza. Za co? Za to, że opowiada historię i pokazuję prawdę. Brutalną, ale jednak prawdę. Najwyraźniej jednak świat nie chce poznać tej prawdy.

I aż trudno uwierzyć, że coś takiego popiera Maja Włoszczowska, członkini Komisji Sportowej MKOl. Tłumaczy się tym, że MKOl broni tego, "aby same zawody sportowe były pozbawione wszelkich manifestów". Tyle że takim samym manifestem jest już samo dopuszczenie rosyjskich sportowców do igrzysk. To pożywka propagandowa dla tego kraju, który zasługuje na potępienie.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Władysław Heraskewycz w kasku, który wywołał ogromne poruszenie na igrzyskach TIZIANA FABI AFP

Kirsty Coventry (pierwsza od lewej) Pierre Teyssot/EPA PAP

Władysław Heraskewycz ODD ANDERSEN AFP