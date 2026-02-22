A jednak to prawda. Semirunnij nie wystąpi we Francji za cztery lata. Klamka zapadła

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech powoli dobiegają do końca. Reprezentanci Polski wywalczyli cztery medale, a za cztery lata rywalizacja odbędzie się we Francuskich Alpach. Już teraz wiadomo, że na terenie Francji nie wystąpi m.in. nasz wicemistrz olimpijski na 10 000 m Władimir Semirunnij. Prezes komitetu organizacyjnego wszystko potwierdził.

Sportowiec w stroju kolarskim z charakterystycznym kaskiem aerodynamicznym i okularami ochronnymi, ubrany w biało-czerwony strój z godłem Polski oraz numerem startowym, skoncentrowany i gotowy do startu.
Zapadła ważna decyzja ws. ZIO 2030 we Francuskich AlpachDANIEL MUNOZAFP
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 już za kilka godzin przejdą do historii. W niedzielny wieczór odbędzie się ceremonia zamknięcia zawodów czterolecia i przyjdzie czas podsumowań, a także przygotowań do igrzysk za cztery lata.

W 2030 roku zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się we Francuskich Alpach. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski już w 2023 roku. Sportowcy będą rywalizować tam od 1 do 17 lutego. Większość konkurencji odbędzie się na istniejących już obiektach. Ceremonia otwarcia i zamknięcia odbędzie się w Nicei, a zawody skoków narciarskich w Courchevel.

ZIO 2030 we Francuskich Alpach. Zapadła kluczowa decyzja

We Francji nie ma jednak toru do łyżwiarstwa szybkiego, a organizatorzy nie zamierzają budować takiego obiektu specjalnie na igrzyska. W sobotę odbyła się konferencja prasowa komitetu organizacyjnego następnych igrzysk, na której został poruszony ten temat. Prezes Edgar Grospiron przekazał, że Francja uzgodniła z MKOl, że panczeniści nie będą walczyć o medale na terenie tego kraju. Zawody w tej dyscyplinie mają zostać rozegrane w Turynie albo w Heerenveen.

To oznacza, że m.in. nasz wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij czy największy polski pechowiec - Damian Żurek za cztery lata będą walczyć o medale poza krajem - gospodarzem. Faworytem wydaje się być holenderska miejscowość, w której znajduje się jeden z najsłynniejszych i najnowocześniejszych krytych torów łyżwiarskich na świecie

Do tej pory zimowe igrzyska olimpijskie za każdym razem odbywały się na terenie jednego kraju więc to będzie pierwszy taki przypadek w historii. Nieco inaczej bywało w trakcie letnich zmagań. Wystarczy wspomnieć Paryż 2024 i konkurencje surfingowe, które odbyły się na Tahiti.

Linda Weiszewski (po prawej) i Klaudia Adamek
Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju z polską flagą ściga się na lodowisku olimpijskim, w tle znajdują się pierścienie olimpijskie.
Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026DANIEL MUNOZAFP
Łyżwiarz szybki w stroju reprezentacji Polski w trakcie wyścigu na lodowisku olimpijskim, wokół ustawione są znaczniki toru, w tle widoczne logo igrzysk olimpijskich.
Damian ŻurekJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego stoi na lodowisku z uniesioną ręką w geście osłaniającym twarz, w tle widoczne puste trybuny
Władimir SemirunnijJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
