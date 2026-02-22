Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026 już za kilka godzin przejdą do historii. W niedzielny wieczór odbędzie się ceremonia zamknięcia zawodów czterolecia i przyjdzie czas podsumowań, a także przygotowań do igrzysk za cztery lata.

W 2030 roku zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się we Francuskich Alpach. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski już w 2023 roku. Sportowcy będą rywalizować tam od 1 do 17 lutego. Większość konkurencji odbędzie się na istniejących już obiektach. Ceremonia otwarcia i zamknięcia odbędzie się w Nicei, a zawody skoków narciarskich w Courchevel.

ZIO 2030 we Francuskich Alpach. Zapadła kluczowa decyzja

We Francji nie ma jednak toru do łyżwiarstwa szybkiego, a organizatorzy nie zamierzają budować takiego obiektu specjalnie na igrzyska. W sobotę odbyła się konferencja prasowa komitetu organizacyjnego następnych igrzysk, na której został poruszony ten temat. Prezes Edgar Grospiron przekazał, że Francja uzgodniła z MKOl, że panczeniści nie będą walczyć o medale na terenie tego kraju. Zawody w tej dyscyplinie mają zostać rozegrane w Turynie albo w Heerenveen.

To oznacza, że m.in. nasz wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij czy największy polski pechowiec - Damian Żurek za cztery lata będą walczyć o medale poza krajem - gospodarzem. Faworytem wydaje się być holenderska miejscowość, w której znajduje się jeden z najsłynniejszych i najnowocześniejszych krytych torów łyżwiarskich na świecie

Do tej pory zimowe igrzyska olimpijskie za każdym razem odbywały się na terenie jednego kraju więc to będzie pierwszy taki przypadek w historii. Nieco inaczej bywało w trakcie letnich zmagań. Wystarczy wspomnieć Paryż 2024 i konkurencje surfingowe, które odbyły się na Tahiti.

Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026 DANIEL MUNOZ AFP

Damian Żurek Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock East News

Władimir Semirunnij Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock East News

