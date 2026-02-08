51 sekund straty do złota, a potem takie sceny. Wpadka organizatorów. Aż huczy

W sobotę (7 lutego) rozdano pięć kompletów medali olimpijskich. Wielkie emocje były m.in na trasie biegowej, gdzie odbył się skiathlon kobiet, a więc bieg 10 kilometrów techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną

Losy złotego medalu rozstrzygnęły między sobą reprezentntki Szwecji. W drugiej części dystansu na pewne prowadzenie wysunęła się Frida Karlsson, która wygrała z Ebbą Anderson aż o 51 sekund. Brązowy medal wywalczyła Norweżka Heidi Weng.

Sceny po ceremonii medalowej. Szwedka straciła srebro

Szwedzki portal SVT po ceremonii medalowej rozmawiał z Andersson, która fizycznie z medalu cieszyła się zaledwie kilka minut.

Pobiegłam za Fridą i w tym pośpiechu mój medal rozsypał się na części. Teraz mam nadzieję, że organizatorzy mają plan B, aby wymienić popsute medale

Andersson przyznała, że chciała go naprawić, ale ostatecznie się poddała. - Jedna z trzech części medalu się zgubiła w śniegu i się poddaliśmy - dodała.

Ebba Andersson wywalczyła srebro w skiathlonie Jure MAKOVEC EPA

Ebba Andersson wywalczyła srebro w skiathlonie Jure MAKOVEC EPA

Tak wyglądało podium w skiathlonie kobiet Jure MAKOVEC EPA

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport