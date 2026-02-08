Partner merytoryczny: Eleven Sports

51 sekund straty do złota, a potem takie sceny. Wpadka organizatorów. Aż huczy

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Na zimowych igrzyskach olimpijskich Milano-Cortina rozdano już kilka kompletów medali. Tuż po jednej z ceremonii doszło do potężnej wpadki organizatorów. Szwedzka biegacza Ebba Andersson o wszystkim opowiedziała. - Mam nadzieję, że organizatorzy mają plan B - przyznała na łamach SVT.

Dwie zawodniczki narciarstwa biegowego ubranej w stroje sportowe i opaski z napisem SWE, owinięte w niebiesko-żółte flagi, uśmiechnięte po zakończonym biegu olimpijskim.
Szwedki zdominowały skiathlonJure MAKOVECEPA
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W sobotę (7 lutego) rozdano pięć kompletów medali olimpijskich. Wielkie emocje były m.in na trasie biegowej, gdzie odbył się skiathlon kobiet, a więc bieg 10 kilometrów techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną

Losy złotego medalu rozstrzygnęły między sobą reprezentntki Szwecji. W drugiej części dystansu na pewne prowadzenie wysunęła się Frida Karlsson, która wygrała z Ebbą Anderson aż o 51 sekund. Brązowy medal wywalczyła Norweżka Heidi Weng.

Sceny po ceremonii medalowej. Szwedka straciła srebro

Szwedzki portal SVT po ceremonii medalowej rozmawiał z Andersson, która fizycznie z medalu cieszyła się zaledwie kilka minut.

Pobiegłam za Fridą i w tym pośpiechu mój medal rozsypał się na części. Teraz mam nadzieję, że organizatorzy mają plan B, aby wymienić popsute medale
powiedziała.

Andersson przyznała, że chciała go naprawić, ale ostatecznie się poddała. - Jedna z trzech części medalu się zgubiła w śniegu i się poddaliśmy - dodała.

Zobacz również:

Nietypowe dyscypliny zimowych igrzysk olimpijskich
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Najbardziej szalone dyscypliny zimowych igrzysk. Jedną z nich wycofano po tragedii

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Zadowolona zawodniczka w czapce z napisem Sweden prezentuje srebrny medal oraz maskotki, stojąc na tle zimowej scenerii. Na kurtce widoczna flaga Szwecji, kobieta uśmiecha się szeroko.
Ebba Andersson wywalczyła srebro w skiathlonieJure MAKOVECEPA
Ebba Andersson wywalczyła srebro w skiathlonie
Ebba Andersson wywalczyła srebro w skiathlonieJure MAKOVECEPA
Trzy uśmiechnięte sportsmenki stoją na podium z medalami na szyjach, ubrani w zimowe kurtki i czapki, na tle ośnieżonych gór i nieba, świętując swój sukces.
Tak wyglądało podium w skiathlonie kobietJure MAKOVECEPA
Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja