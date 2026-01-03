6 lutego rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Na ten moment nie znamy jeszcze całej reprezentacji Polski, która uda się do Włoch, aby walczyć o medale. Według wstępnych szacunków wyślemy około 60 sportowców.

W sobotnie popołudnie pojawił się jednak ważny komunikat Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego dotyczący naszej ekipy na zawody w short tracku.

Oni powalczą o medale w short tracku

Kwalifikacje olimpijskie w tym sezonie odbywały się w ramach zawodów World Tour. Podczas czterech przystanków (dwukrotnie Montreal, Gdańsk oraz Dordrecht) zawodnicy walczyli o punkty dla swoich reprezentacji i próbowali zdobyć jak najwięcej kwalifikacji na każdym z dystansów oraz w sztafetach. Ostatecznie po decydujących zawodach w Holandii okazało się, że biało-czerwoni ostatecznie zdobyli sześć indywidualnych kwalifikacji: po dwie na każdym z dystansów (500, 1000 i 1500 m) wśród kobiet i mężczyzn oraz w sztafecie mieszanej.

Polskę we Włoszech reprezentować będą Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Felix Pigeon i Michał Niewiński. Cała czwórka wybrana do składu wystartuje na każdym z dystansów indywidualnie (500, 1000 i 1500 m) oraz w sztafecie mieszanej.

Igrzyska olimpijskie tuż, tuż. Tak trenerka komentuje wybór

- Wybór nigdy nie jest prostą sprawą, ale skonstruowany przed igrzyskami system selekcji płynnie wyłonił zawodników do startów. (...) Zakwalifikowaliśmy zawodników na każdym z dystansów, ale największe tradycje w zdobywaniu medali mamy na dystansach 500 metrów oraz w sztafecie mieszanej. Pamiętajmy jednak, że igrzyska rządzą się swoimi prawami i zrobimy wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony w każdym wyścigu. Jeśli chodzi o sztafetę, to w takim składzie zdobywaliśmy już medale, więc jak najbardziej i tutaj widzimy duże szanse - powiedziała trenerka kadry Urszula Kamińska, cytowana w komunikacie PZŁS.

- To dalej jest jeden team i osoby, które nie znalazły się w olimpijskiej kadrze, muszą zrobić wszystko, by pomóc wyłonionej czwórce w przygotowaniach. Mimo że to starty indywidualne, to wciąż potrzebne jest wsparcie mentalne oraz treningowe - zaznaczył prezes PZŁS Rafał Tataruch.

Zawody short tracku podczas igrzysk w Mediolanie zostaną rozegrane w dniach 10 - 20 lutego 2026. Zanim jednak biało-czerwoni będą rywalizowali o medale olimpijskie, czekają ich mistrzostwa Europy w Tilburgu (16-18 stycznia).

Natalia Maliszewska David Kirouac/Icon Sportswire East News