100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026

W konferencji prasowej wzięli udział: Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Radosław Piesiewicz - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Konrad Niedźwiedzki - olimpijczyk, panczenista, brązowy medalista IO w Soczi 2014, Szef Polskiej Misji Olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026.

Jestem przekonany, że współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim przy okazji zimowych igrzysk we Włoszech pozwoli pokazać całemu sportowemu światu województwo lubelskie. Sport powinien łączyć, dlatego zdecydowaliśmy się wejść w ten projekt. Chciałbym przypomnieć, że pierwszy medal olimpijski w zimowych igrzyskach zdobyliśmy właśnie w Cortinie i mam nadzieję, że ten dobry duch wróci i będą to udane igrzyska dla polskich sportowców. Teraz wszystko w rękach zawodników, którzy będą nas reprezentować, a Lubelskie będzie im mocno kibicować

- Zanim powiem o zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach, najpierw chciałbym podziękować Panu marszałkowi i całemu zarządowi Województwa Lubelskiego z wsparcie polskich olimpijczyków i naszej uzdolnionej sportowej młodzieży. Lubelskie to województwo, które postawiło na sport i są tego wymierne efekty. Dzięki tej współpracy dbamy także wspólnie o polską młodzież - dwa ubiegłoroczne EYOF-y za nami, a w przyszłym roku poza ZIO w Mediolanie czekają nas Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Senegalu. Wspólnie możemy zrobić dużo więcej, dlatego cieszę się, że nasza umowa będzie obowiązywać w kolejnym roku. A co do zbliżających się igrzysk olimpijskich. Mam nadzieję, że nasza reprezentacja będzie liczna i wszyscy będą w możliwie najwyższej formie. Nie będę mówił o medalach, bo potem niektórzy złośliwi będą mnie z nich rozliczać. Ja wierzę w naszych sportowców i życzę każdemu z nich z osobna sukcesu na tej najważniejszej imprezie sportowej świata i dużo zdrowia. Wiem, że każdy z nich pojedzie do Włoch walczyć o jak najlepsze wyniki i da z siebie 110% możliwości. A przypomnę też o bardzo atrakcyjnych nagrodach dla medalistów - jest o co walczyć - powiedział Radosław Piesiewicz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 odbędzie na słynnym stadionie piłkarskim San Siro w Mediolanie. Igrzyska zakończą się w Weronie. Rywalizacja olimpijska rozsiana będzie po całym regionie i toczyć się będzie w aż ośmiu włoskich miastach. Cały olimpijski obszar został podzielony na cztery klastry: Mediolan, Cortina d'Ampezzo, Valtellina i Val di Fiemme.

W imprezie udział weźmie około 2900 sportowców - 53% z nich stanowić będą mężczyźni, a 47% kobiety. Walczyć będą oni o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach sportowych.

Ostatnie 100 dni do ZIO Mediolan-Cortina 2026 miną pod znakiem kwalifikacji olimpijskich. Jak na razie pewne kwalifikacje mamy w: biathlonie - 8 (4M, 4K), biegach narciarskich - 7 (3M, 4K) i łyżwiarstwie figurowym - 6 (3M, 3K). W pozostałych sportach i dyscyplinach wciąż ona się toczy. Biało-czerwoni o prawo startu w igrzyskach walczą jeszcze w: bobslejach, curlingu, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie wysokogórskim, saneczkarstwie, short tracku, skokach narciarskich, skeletonie i snowboardzie. Kwalifikacje olimpijskie zakończą się 18 stycznia 2026 roku.

- Na pewno jesteśmy na finiszu przygotowań. Największy ciężar jest oczywiście na zawodnikach i na związkach sportowych, które jednak uczestniczą w tym przygotowaniu przez lata. Nie tylko jeżeli chodzi o cykl olimpijski, bo w niektórych przypadkach jest to nawet dłużej. Natomiast my jako misja olimpijska skupiamy się głównie na tym, żeby w tym finalnym etapie przygotowań niczego im nie zabrakło, żeby dotarli na igrzyska w oparciu o swoje kalendarze startów - bardzo zindywidualizowane, żeby mieli komfortowe zakwaterowanie i żeby w wiosce olimpijskiej było wszystko to, czego potrzebują. To są nasze główne zadania. Myślę, że jesteśmy tutaj na bieżąco i te przygotowania idą dobrze. Teraz trwa walka o kwalifikacje olimpijskie. Część zawodników już je zdobyła - to 21 osób. Oceniam to na jedną trzecią naszych możliwości. Kwalifikacje potrwają do 18 stycznia i liczymy, że będzie to ponad 60 osób. Także cieszę się z tego, co powiedział pan prezes Piesiewicz o nagrodach. Oczywiście nikt nie myśli teraz o nich, aczkolwiek myślę, że są bardzo motywujące w tym roku i to będzie na pewno dodatkowa motywacja. Cieszy również Dom Polski, bo rzeczywiście zawodnicy chcą świętować ten swój sukces. Cieszę się, że Prezes zdecydował się na to, żeby również podczas tych zimowych igrzysk był Dom Polski, gdzie miejmy nadzieję będzie jak najczęściej odwiedzany przez medalistów olimpijskich - powiedział Konrad Niedźwiedzki, medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim i Szef Polskiej Misji Olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026.

Olimpijska Reprezentacja Polski do tej pory wystartowała we wszystkich 24 edycjach zimowych igrzysk. Biało-czerwoni wywalczyli w "białych" igrzyskach 23 medale: 7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych. Pierwszy, 70 lat temu podczas VII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Cortina d'Ampezzo

1956, wywalczył Franciszek Gąsienica Groń - był to brąz w kombinacji norweskiej - pierwszy medal w kombinacji zdobyty przez narciarza spoza Skandynawii w historii zimowych igrzysk. Ostatni zimowy krążek zdobył dla Polski skoczek narciarski Dawid Kubacki - brąz podczas XXIV ZIO Pekin 2022.

Jak do tej pory najlepszymi ZIO w historii startów Polaków w tej imprezie były XXII ZIO Soczi 2014. Sportowcy z białym orłem na piersi zdobyli w Rosji 6 medali: 4 złote oraz po jednym srebrnym i brązowym. Sześć medali Polacy wywalczyli także w Vancouver 2010, ale wśród nich był tylko jeden złoty (1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe).

Pochodząca z województwa lubelskiego biegaczka narciarska Monika Skinder przesłała nagranie, w którym podzieliła się swoimi odczuciami przed nadchodzącymi igrzyskami zimowymi. Konferencję zakończyliśmy włączeniem zegara, który odlicza czas do rozpoczęcia, czyli do 6 lutego 2026.

Umowa Województwa Lubelskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim

Województwo Lubelskie podpisało 20 października br. umowę z Polskim Komitetem Olimpijskim na usługę promocji w ramach wydarzeń pod nazwą "Imprezy Olimpijskie 2025-2026". Umowa, o wartości blisko 6,4 mln zł, zostanie wykonana w 3 etapach do 30 września 2026 r.:

I etap - konferencja i promocja Województwa Lubelskiego z okazji 100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026;

II etap - ślubowanie Olimpijskiej Reprezentacji Polski Mediolan-Cortina 2026 i promocja Województwa Lubelskiego z okazji startu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 (termin: od 1 stycznia do 31 marca 2026);

III etap - Piknik Olimpijski organizowany na terenie województwa lubelskiego i promocję Województwa Lubelskiego jako Partnera PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski (termin: od 1 kwietnia do 30 września 2026).

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostaną rozegrane w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Sponsorami Olimpijskiej Reprezentacji Polski Mediolan-Cortina 2026 są: zondacrypto, Plus, Profbud, adidas, Kram, Wesoła Pani, Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Województwo Podkarpackie, przy jednoczesnym wsparciu wszystkich Partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

