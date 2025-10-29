100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026

Ceremonia otwarcia odbędzie na słynnym stadionie piłkarskim San Siro w Mediolanie. Igrzyska zakończą się w Weronie. Rywalizacja olimpijska rozsiana będzie po całym regionie i toczyć się będzie w aż ośmiu włoskich miastach. Cały olimpijski obszar został podzielony na cztery klastry: Mediolan, Cortina d'Ampezzo, Valtellina i Val di Fiemme.

Medale

W imprezie udział weźmie około 2900 sportowców - 53% z nich stanowić będą mężczyźni, a 47% kobiety. Walczyć będą oni o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach sportowych.

Medale (linia przedzielająca każdy z medali na dwie części symbolizować ma dwa miasta-gospodarzy igrzysk Mediolan oraz Cortinę d'Ampezzo): złote - waga 506 gramów (6 gramów złota) srebrne - waga 500 gramów brązowe - waga 420 gramów

Sztafeta z ogniem olimpijskim

26 listopada w starożytnej Olimpii będzie miało miejsce wzniecenie ognia olimpijskiego. Na początku sztafeta przez kilka dni pozostanie w Grecji. Do Włoch, konkretnie do Rzymu ogień zostanie przetransportowany 4 grudnia, a dwa dni później ruszy w trasę po Włoszech, aż do Mediolanu. Ten element zawsze budzi ogromne zainteresowanie wśród kibiców, bo ogień niesiony jest przez wiele znanych osób. Tym razem uczestnicy sztafety przez 63 dni pokonają 12 tysięcy kilometrów. I choć będzie ich aż 10 001, to najbardziej skrywaną tajemnicą zawsze jest ta ostatnia osoba, która 6 lutego na San Siro, podczas ceremonii otwarcia zapali olimpijski znicz - symbol igrzysk i pokoju.

Komitet organizacyjny igrzysk Mediolan-Cortina 2026, ogłosił nazwiska pierwszych osób, które będą uczestniczyć w sztafecie z pochodnią olimpijską. Dwoje z nich to sportowcy: Flavia Pennetta - tenisistka, zwyciężczyni US Open 2015 i Francesco Bagnai - dwukrotny mistrz świata (2022 i 2023) w najbardziej prestiżowej klasie MotoGP. Oprócz nich, wśród pierwszych osób niosących pochodnię z ogniem będą: piosenkarz Achille Lauro, autystyczny chłopiec Andrea Antonello i jego ojciec Franco, dyrygentka Lucia Tellone oraz Dario Pivirotto, który wcześniej uczestniczył w podobnych sztafetach przed igrzyskami w Cortinie d'Ampezzo w 1956 roku i w Turynie w 2006 roku.

Z kart historii

Olimpijska Reprezentacja Polski do tej pory wystartowała we wszystkich 24 edycjach zimowych igrzysk. Biało-czerwoni wywalczyli w "białych" igrzyskach 23 medale: 7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych. Pierwszy, 70 lat temu podczas VII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Cortina d'Ampezzo 1956, wywalczył Franciszek Gąsienica Groń - był to brąz w kombinacji norweskiej - pierwszy medal w kombinacji zdobyty przez narciarza spoza Skandynawii w historii zimowych igrzysk. Ostatni zimowy krążek zdobył dla Polski skoczek narciarski Dawid Kubacki - brąz podczas XXIV ZIO Pekin 2022.

Jak do tej pory najlepszymi ZIO w historii startów Polaków w tej imprezie były XXII ZIO Soczi 2014. Sportowcy z białym orłem na piersi zdobyli w Rosji 6 medali: 4 złote oraz po jednym srebrnym i brązowym. Sześć medali Polacy wywalczyli także w Vancouver 2010, ale wśród nich był tylko jeden złoty (1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe).

Kwalifikacje olimpijskie

Ostatnie 100 dni do ZIO Mediolan-Cortina 2026 miną pod znakiem kwalifikacji olimpijskich. Jak na razie pewne kwalifikacje mamy w: biathlonie - 8 (4M, 4K), biegach narciarskich - 7 (3M, 4K) i łyżwiarstwie figurowym - 6 (3M, 3K). W pozostałych sportach i dyscyplinach wciąż ona się toczy. Biało-czerwoni o prawo startu w igrzyskach walczą jeszcze w: bobslejach, curlingu, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie wysokogórskim, saneczkarstwie, short tracku, skokach narciarskich, skeletonie i snowboardzie.

Olimpijska Reprezentacja Polski Mediolan-Cortina 2026

Kwalifikacje olimpijskie zakończą się 18 stycznia 2026 roku. Do 21 stycznia polskie związki sportowe będą miały czas na podjęcie uchwał dotyczących składów ich reprezentacji. Następnym krokiem będzie zatwierdzenie przez Prezydium i Zarząd PKOl składu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na XXV ZIO Mediolan-Cortina 2026. Najprawdopodobniej wydarzy się to, ale ta data nie jest jeszcze ostateczna, 22 lub 23 stycznia. Wtedy też reprezentacja zostanie oficjalnie ogłoszona. W ostatnich dniach stycznia planowane też jest ślubowanie. Jednak te ostatnie daty będą jeszcze potwierdzane.

Sponsorami Olimpijskiej Reprezentacji Polski Mediolan-Cortina 2026 są: zondacrypto, Plus, Profbud, adidas, Kram, Wesoła Pani, Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Województwo Podkarpackie, przy jednoczesnym wsparciu wszystkich Partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Nagrody finansowe na XXV ZIO Mediolan-Cortina 2026

KONKURENCJE INDYWIDUALNE

Złoty medal - 500 tys. zł (250 tys. zł w gotówce i 250 tys. zł w tokenach)

Srebrny medal - 400 tys. PLN (200 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach)

Brązowy medal - 300 tys. PLN (150 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach)

DRUŻYNY, SZTAFETY, MIKSTY, TEAM EVENT (2-, 3-, 4-, 5-, 6-OSOBOWE)

Złoty medal - 500 tys. PLN - dla każdej osoby (250 tys. zł w gotówce i 250 tys. zł w tokenach)

Srebrny medal - 400 tys. PLN - dla każdej osoby (200 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach)

Brązowy medal - 300 tys. PLN - dla każdej osoby (150 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach)

KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Złoty medal - 4 mln PLN do podziału (2 mln zł w gotówce i 2 mln. zł w tokenach)

Srebrny medal - 3 mln PLN do podziału (1,5 mln. zł w gotówce i 1,5 mln. zł w tokenach)

Brązowy medal - 2 mln PLN do podziału (1 mln zł w gotówce i 1 mln. zł w tokenach)

TRENERZY GŁÓWNI

Złoty medal - 200 tys. PLN (100 tys. zł w gotówce i 100 tys. zł w tokenach)

Srebrny medal - 150 tys. PLN (75 tys. zł w gotówce i 75 tys. zł w tokenach)

Brązowy medal - 100 tys. PLN (50 tys. zł w gotówce i 50 tys. zł w tokenach)

NAGRODY W PRZYPADKU ZDOBYCIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO MEDALU

Dwa złote medale - nagroda finansowa za złoty medal x2 + równowartość w tokenach

Złoty i srebrny medal - nagroda finansowa za złoto plus za srebro + równowartość w tokenach

Złoty i brązowy medal - nagroda finansowa za złoto plus za brąz + równowartość w tokenach

Dwa srebrne medale - nagroda finansowa za srebrny medal x2 + równowartość w tokenach

Srebrny i brązowy medal - nagroda finansowa za srebro plus za brąz + równowartość w tokenach

Dwa brązowe medale - nagroda finansowa za brązowy medal x2 + równowartość w tokenach

Nagrody rzeczowe pozostają niezmienne jak podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dodatkowo na ZIO 2026 pakiet nagród wzbogaciły pobyty wypoczynkowe w Hotelu Arłamów.