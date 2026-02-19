Wkrótce na żywo
Ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 22 lutego 2026 godz. 20:00
Ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano‑Cortina 2026 odbędzie się 22 lutego 2026 w historycznym Verona Arena w Weronie i zakończy ponad dwutygodniowe zmagania sportowców z całego świata. W programie wieczoru znajdą się paradę uczestników, oficjalne przemówienia, artystyczne widowisko łączące muzykę, taniec i kulturę włoską oraz symboliczne przekazanie flagi olimpijskiej kolejnym gospodarzom igrzysk. Nie zabraknie podziękowań dla medalistów, wolontariuszy i hołdu dla ducha olimpijskiego, a całość ma łączyć tradycję z nowoczesnością. Zapraszamy na relację na żywo.