Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 lutego 2026 godz. 20:00
Ceremonia otwarcia ZIO 2026 rozpocznie XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w piątek 6 lutego w legendarnym San Siro Stadium w Mediolanie. Widowisko, pod hasłem „Armonia”, ma łączyć sport, kulturę i różnorodność oraz podkreślać wartości jedności i kreatywności gospodarzy. Gwiazdami wieczoru będą światowe ikony muzyki - wśród potwierdzonych artystów są Mariah Carey i włoski tenor Andrea Bocelli, co zapowiada niezapomniane muzyczne momenty. Uroczystość obejmie tradycyjny przemarsz reprezentacji narodów i symboliczne zapalenie znicza olimpijskiego - oficjalny sygnał startu jednej z największych imprez sportowych sezonu zimowego. Zapraszamy na relację na żywo.