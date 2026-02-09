Wkrótce na żywo
9. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 lutego 2026 godz. 08:00
14 lutego 2026 r. rywalizacja w Mediolan‑Cortina 2026 wejdzie w intensywną fazę medalową. W programie są m.in. bieg narciarski 4×7,5 km kobiet, biathlonowy sprint kobiet, męski gigant slalom w narciarstwie alpejskim, skoki narciarskie na dużej skoczni oraz emocjonujące bieg 1500 m short track w łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze - wszystkie z szansą na medale i decydujące rozstrzygnięcia. Kibice zobaczą również kolejne mecze curlingowe i hokejowe. Zapraszamy na relację na żywo.