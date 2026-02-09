Wkrótce na żywo

8. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 13 lutego 2025 godz. 08:00

13 lutego w Mediolan‑Cortina 2026 czeka nas kolejny dzień emocjonującej rywalizacji zimowych sportowców. W programie są m.in. bieg narciarski mężczyzn na 10 km stylem dowolnym, sprint biathlonowy mężczyzn oraz hokejowe mecze grupowe i ćwierćfinały kobiet. Fani łyżwiarstwa zobaczą kluczową część rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym - wolne tańce solistów, a na snowboardzie odbędą się finały w halfpipe i snowboard cross. Dzień pełen akcji uzupełniają zmagania w curlingu i skeletonie. Zapraszamy na relację na żywo.
Zawodniczka biathlonowa w czerwono-białym stroju podczas dynamicznej jazdy na nartach, z widocznym karabinem na plecach; w tle trybuny pełne widzów oraz elementy infrastruktury sportowej i reklamowej.
Zawodniczka biathlonowa w czerwono-białym stroju podczas dynamicznej jazdy na nartach, z widocznym karabinem na plecach; w tle trybuny pełne widzów oraz elementy infrastruktury sportowej i reklamowej.FRANCK FIFEAFP