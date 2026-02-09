Wkrótce na żywo
8. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 13 lutego 2025 godz. 08:00
13 lutego w Mediolan‑Cortina 2026 czeka nas kolejny dzień emocjonującej rywalizacji zimowych sportowców. W programie są m.in. bieg narciarski mężczyzn na 10 km stylem dowolnym, sprint biathlonowy mężczyzn oraz hokejowe mecze grupowe i ćwierćfinały kobiet. Fani łyżwiarstwa zobaczą kluczową część rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym - wolne tańce solistów, a na snowboardzie odbędą się finały w halfpipe i snowboard cross. Dzień pełen akcji uzupełniają zmagania w curlingu i skeletonie. Zapraszamy na relację na żywo.