Wkrótce na żywo
7. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 lutego 2026 godz. 08:00
Na arenach w Mediolanie i Cortinie czeka nas emocjonujący czwartek pełen finałów i medalowych rywalizacji. Zaplanowano m.in. walkę o medale w super-G kobiet w narciarstwie alpejskim oraz finały snowboardowych konkursów (cross i halfpipe), a także medalowy wyścig kobiet na 10 km w biegach narciarskich. Nie zabraknie też dramatycznych zmagań w short tracku oraz drużynowej sztafety w saneczkarstwie. Dzień wypełnią także kolejne sesje curlingowe i mecze hokeja, które przybliżą nas do ćwierćfinałów. Zapraszamy na relację na żywo.