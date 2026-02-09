Wkrótce na żywo
6. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 11 lutego 2026 godz. 08:00
Przed nami emocjonujący dzień w Milano-Cortina 2026 z wieloma medalowymi rywalizacjami. W programie znajdą się m.in. męski super-G w narciarstwie alpejskim, bieg biegu masowego kobiet w biathlonie, kwalifikacje i finały w luge (doubles) oraz rywalizacja w łyżwiarstwie figurowym - free dance. Nie zabraknie zmagań w curlingu, hokeju na lodzie, kombinacji norweskiej, snowboardzie halfpipe i łyżwiarstwie szybkim - 1000 m. To dzień pełen różnorodnych konkurencji i szans na kolejne medale! Zapraszamy na relację na żywo.