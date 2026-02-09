Wkrótce na żywo
5. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: wtorek, 10 lutego 2026 godz. 08:00
Przed nami dzień pełen emocji we Milano-Cortina, z licznymi medalowymi finałami i rywalizacją na najwyższym poziomie. Na trasach zobaczymy m.in. sprinty klasykiem w biegach narciarskich (eliminacje i finały kobiet i mężczyzn), które mogą przynieść niespodzianki. Niespotykanym akcentem będzie pierwsza w historii olimpijska rywalizacja w kobiecym team combined w narciarstwie alpejskim. W programie są też biathlon indywidualny mężczyzn, zmagania w curlingu mixed doubles, oraz akcja w hokeyu na lodzie kobiet. Wieczorem uwaga przeniesie się do łyżwiarstwa figurowego - krótkie programy solistów toczą się o kolejne punkty i blask przed finałem. Zapraszamy na relację na żywo.