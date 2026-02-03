Wkrótce na żywo
4. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 09 lutego 2026 godz. 08:00
W harmonogramie rywalizacji znajdą się m.in. rywalizacja drużynowa w narciarstwie alpejskim, testująca zjazd i slalom zespołów narodowych, oraz konkurencje skoków narciarskich - indywidualnie na normalnej skoczni w Predazzo. Nie zabraknie też emocji w snowboardzie (big air), wyścigach łyżwiarstwa szybkiego na 1000 m, curlingu w miksie podwójnym i dalszych zmagań w hokeju na lodzie i innych dyscyplinach. Dzień ten zapowiada kolejne medale i sportowe dramaty w ramach trwających igrzysk w mediolańsko‑cortinańskich lokalizacjach. Zapraszamy na relację na żywo.