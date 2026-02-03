Wkrótce na żywo
3. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 08 lutego 2026 godz. 08:00
8 lutego to kolejny pełen emocji dzień rywalizacji we Włoszech! W programie jest m.in. medalowy zjazd kobiet w narciarstwie alpejskim, sztafeta mieszana w biathlonie, skialpinizm - skiathlon mężczyzn, a także kwalifikacje i finały w snowboardzie (parallel giant slalom), zmagania w curlingu, bieg na 5000 m w łyżwiarstwie szybkim, oraz wieczorna część drużynowych zmagań w łyżwiarstwie figurowym, a także mecze fazy grupowej hokeja na lodzie. To dzień, w którym o medale powalczą najlepsi zawodnicy w różnych dyscyplinach zimowych. Zapraszamy na relację na żywo.