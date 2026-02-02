Wkrótce na żywo
2. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 07 lutego 2026 godz. 08:00
2. dzień ZIO Milano‑Cortina 2026 (7 lutego) przyniesie kolejne emocje sportowe po otwarciu igrzysk 6 lutego. Na trasach i arenach rywalizacja rozpocznie się na dobre: widzowie zobaczą m.in. zawody narciarstwa alpejskiego (męski zjazd), bieg narciarski - skiathlon kobiet, starty łyżwiarstwa szybkiego oraz pierwsze konkurencje w curlingu, hokeju i snowboardzie. Czekają nas także starty w skokach narciarskich i luge - to dzień, w którym medale zaczną się zdobywać w pełnym wymiarze. Zapraszamy na relację na żywo.