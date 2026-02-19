Wkrótce na żywo
16. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 22 lutego 2026 godz. 08:00
Ostatni, 16. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 przypada na 22 lutego - dzień wielkiego finału i ceremonii zamknięcia, kończący sportowe zmagania w północnych Włoszech. Tego dnia na olimpijskich arenach rozegrane zostaną m.in. ostatnie medale w bobslejach i biegu narciarskim 50 km kobiet, a na lodzie w Mediolan-Santagiulia poznamy zwycięzców turnieju hokeja na lodzie mężczyzn. Zwieńczeniem będzie uroczysta ceremonia zamknięcia, która oficjalnie zakończy ponad dwutygodniowe igrzyska pełne emocji i rekordów. Zapraszamy na relację na żywo.