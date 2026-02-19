Wkrótce na żywo
15. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 21 lutego 2026 godz. 08:00
15. dzień ZIO to dzień pełen finałów i medali w Milano-Cortina 2026. Już od rana kibice zobaczą m.in. biathlonowy bieg masowy kobiet 12,5 km oraz 50 km bieg narciarski mężczyzn - obie konkurencje z medalami. Na torach bobslejowych i w ski-crossie rozstrzygną się kolejne emocjonujące wyścigi, a w curlingu czekają nas finały o medale. Wieczorem sportowcy powalczą o krążki w halfpipe i mass-startach łyżwiarstwa szybkiego, a dzień zamknie mecz o brązowy medal w hokeju mężczyzn. To kluczowy krok w stronę końca igrzysk przed niedzielnym finałem i ceremonią zamknięcia. Zapraszamy na relację na żywo.