Wkrótce na żywo
14. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 20 lutego 2026 godz. 08:00
14. dzień igrzysk, przypadający na 20 lutego 2026, zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących dni rywalizacji we włoskich miejscowościach Mediolan i Cortina d’Ampezzo. Od rana kibice sportów zimowych będą mogli śledzić eliminacje, ćwierć i półfinały w skicrossie kobiet, które wyłonią finalistki walczące o medale. W tym samym czasie na trasach biathlonowych odbędzie się bieg masowy mężczyzn na 15 km, a na lodowiskach rywalizować będą zawodnicy w short tracku, w tym w decydujących biegach o medale. Na uwagę zasługują także finały mężczyzn w hokeju na lodzie, półfinały curlingu kobiet, a także emocjonujące przejazdy w halfpipe mężczyzn i kolejne ślizgi w bobslejach kobiecych. Zapraszamy na relację na żywo.