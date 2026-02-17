13. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo

Wkrótce na żywo
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 19 lutego 2026 godz. 08:00
19 lutego czeka nas intensywny dzień podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Po emocjach poprzednich dni z finałami w łyżwiarstwie figurowym, bobslejach czy narciarstwie dowolnym, na czwartek zaplanowano kolejne kluczowe konkurencje, w tym m.in. finały w łyżwiarstwie figurowym, rywalizację w hokeju na lodzie o medale, biegi narciarskie czy zawody w skialpinizmie - nowej dyscyplinie olimpijskiej. Sportowa rywalizacja będzie trwała od rana aż do wieczora, a fani mogą spodziewać się emocjonujących walk o medale i możliwych kolejnych rekordów. Zapraszamy na relację na żywo.