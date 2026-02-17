Wkrótce na żywo
12. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 08:00
11. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano-Cortina 2026 zapowiada się niezwykle emocjonująco. To kolejny dzień walki o medale i kluczowe mecze w hokeju mężczyzn oraz rywalizacja w narciarstwie, i biathlonie. Planowana jest m.in. bieg sztafetowy kobiet w biathlonie, slalom kobiet w narciarstwie alpejskim, biegi sprinterskie kobiet i mężczyzn, a także mecze ćwierćfinałowe hokeja na lodzie - czyli starcia, które mogą przesądzić o medalu albo zakończeniu marzeń wielu drużyn. To też środek decydującej fazy igrzysk, z medalami na linii i dużą dawką emocji dla kibiców przed ekranami. Zapraszamy na relację na żywo.