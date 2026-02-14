Wkrótce na żywo
11. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 16 lutego 2026 godz. 08:00
16 lutego w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Milano-Cortina 2026 czeka nas intensywny dzień sportowej rywalizacji.. W programie m.in. zmagania w narciarstwie alpejskim - męski slalom z medalami na linii mety, kwalifikacje i półfinały w short tracku oraz walka o medale w short tracku kobiet 1000 m. Zaplanowano też finałowe serie skoków narciarskich drużyn super team w Predazzo, a freestyle’owe zawody big air kobiet wyłonią nową mistrzynię olimpijską. Oprócz tego kibice zobaczą kolejne odsłony hokejowych półfinałów, rywalizację bobslejową i zmagania curlingowe, które podtrzymują napięcie tuż przed zakończeniem igrzysk. Zapraszamy na relację na żywo.