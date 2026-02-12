Wkrótce na żywo
10. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 15 lutego 2026 godz. 08:00
W niedzielę, 10. dnia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 kibice zobaczą m.in. biathlon - biegi pościgowe mężczyzn i kobiet, emocjonującą sztafetę 4×7,5 km w biegach narciarskich czy slalom gigant kobiet w narciarstwie alpejskim. W programie są również finały snowboardcrossu drużyn mieszanych, rywalizacja w skeletonie mikst, kwalifikacje i mecze curlingu oraz konkurs skoków narciarskich kobiet na dużej skoczni. Nie zabraknie też startów w monobobie kobiet oraz w innych konkurencjach, które przyciągną uwagę fanów sportów zimowych z całego świata. Zapraszamy na relację na żywo.