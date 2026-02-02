Wkrótce na żywo
1. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 lutego 2026 godz. 08:00
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina 2026 oficjalnie rozpoczną się w piątek, 6 lutego, uroczystą Ceremonią Otwarcia na historycznym Stadio San Siro w Mediolanie. Tego dnia zaczynają się także pierwsze konkurencje: curling - rundy mieszanych par i rywalizacja w łyżwiarstwie figurowym drużynowym (częściowe programy krótkie), a także mecze kobiet w hokeju na lodzie, które wprowadzą sportowe emocje jeszcze przed wieczorną ceremonią. To pierwszy dzień pełen zarówno kolorytu olimpijskiej ceremonii, jak i konkretnej sportowej akcji, zapowiadający 17 dni emocjonującej rywalizacji o medale we włoskich Alpach i Lombardii. Zapraszamy na relację na żywo.