Lewandowski miał być twarzą... kabanosów? Mocna odpowiedź byłego agenta

Kucharski chciał, żeby Lewandowski reklamował kabanosy? Były agent zaprzecza

- Szczęśliwie nie uwierzyłem w to, co Czarek Kucharski sądził o mnie i co pewnie dzisiaj sądzi. Mam to szczęście, że ja jestem, byłem i będę. A on jest takim może niechlubnym epizodem w naszym życiu, który nie wpłynie na naszą przyszłość i nasze relacje - dodał przyjaciel Lewandowskiego, który od 2022 roku jest już piłkarzem FC Barcelona.