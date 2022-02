Puchar Włoch: AC Milan - SS Lazio 4:0. Skrót mecz. WIDEO WIDEO |

AC Milan pokonał Lazio Rzym 4:0 i awansował do półfinału piłkarskiego Pucharu Włoch. Kolejnym rywalem będzie Inter Mediolan, którego niedawno pokonał w lidze 2:1.

Zespół trenera Stefano Piolego nie miał kłopotów z pokonaniem stołecznej ekipy. Już do przerwy, m.in. po dwóch trafieniach będącego ostatnio w świetnej dyspozycji strzeleckiej Francuza Oliviera Giroud, gospodarze prowadzili 3:0.



W 79. minucie wynik ustalił reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Franck Kessie.







Była to druga ćwierćfinałowa konfrontacja między klubami z Mediolanu i stolicy. We wtorek prowadzący w Serie A Inter pokonał Romę 2:0.







W czwartek Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego podejmie Sassuolo, a Fiorentina, której barwy reprezentują Bartłomiej Drągowski i Krzysztof Piątek, zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo.