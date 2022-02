Puchar Włoch: Inter Mediolan - AS Roma. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Inter Mediolan: Handanović /C/ – D´Ambrosio, Škriniar, Bastoni (45. de Vrij) – Darmian, Barella (85. Çalhanoğlu), Brozović, Vidal (85. Vecino), Perišić (85. Dumfries) – Sánchez, Džeko (76. Martínez)



Rezerwowi: Cordaz, Radu – Dimarco, Kolarov, Ranocchia, Gagliardini

Trenér: Inzaghi





AS Roma: Patrício – Mancini /C/, Smalling, Ibañez (46. Kumbulla) – Karsdorp, Oliveira (70. Pellegrini), Mchitarjan, Veretout (70. Cristante), Viña (76. El Shaarawy) – Zaniolo, Abraham (89. Afena-Gyan)



Rezerwowi: Boer, Fuzato – Bove, Maitland-Niles, Zalewski, Pérez, Šomurodov

Trenér: Mourinho