Do finału Pucharu Włoch obie drużyny podchodziły w znacznie innych nastrojach. Atalanta w ostatnich siedmiu meczach zanotowała sześć zwycięstw i remis, po drodze awansując do finału Ligi Europy. Z kolei Juventus się zaciął, nie wygrał od sześciu spotkań (pięć remisów i jedna porażka), ostatni raz triumfując 7 kwietnia w rywalizacji z Fiorentiną. To jednak "Stara Dama" rozpoczęła środowe granie znacznie lepiej, co przyniosło gola już w 4. minucie.

Reklama