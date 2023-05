Wielki triumf finalisty Ligi Mistrzów. Niezwykłe widowisko w Pucharze Włoch

Puchar Włoch. Wymarzony początek Fiorentiny, genialna odpowiedź Interu

Jak się później okazało, to miał być jednak wieczór Interu , a zwłaszcza Lautaro Martineza . Argentyński snajper został bohaterem mediolańczyków , jeszcze przed przerwą ciesząc się z dubletu . Najpierw w 29. minucie wykorzystał prostopadłe zagranie Marcelo Brozovicia, a później błysnął skutecznością przy centrze Nicolo Barelli. Było to 27. trafienie Lautaro w tym sezonie.

Druga odsłona spotkania była niezwykle intensywna i emocjonująca, a towarzyszył jej tumult dochodzący z trybun. "Viola" miała swoje szanse na to, by doprowadzić do wyrównania. Jedną z nich zmarnował w 79. minucie wprowadzony z ławki rezerwowych były snajper Realu Madryt Luka Jović, który został zatrzymany przez stojącego między słupkami Samira Handanovicia. Kilka chwil później zszokowany Serb chwytał się za głowę nie wierząc, że nie zdołał trafić do siatki, strzelając głową.