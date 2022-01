W miniony weekend Krzysztof Piątek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy gracz ACF Fiorentina. Został wypożyczony z Herthy Berlin do końca bieżącego sezonu z opcją pierwokupu. Jeśli klub z Florencji zdecyduje się na transfer definitywny, będzie musiał wyłożyć 17 mln euro.

Kontrakt Piątka z niemieckim klubem zachowuje ważność do połowy 2025 roku.



W niedzielnym meczu ligowym z Torino polskiego snajpera zabrakło jeszcze w meczowej kadrze. Dzięki temu nie przyczynił się do sromotnej porażki 0-4.

Reklama

Czwartkowy bój z SSC Napoli w 1/8 finału Pucharu Włoch Piątek rozpoczął na ławce rezerwowych. Na murawę wszedł w 73. minucie, zastępując Duszana Vlahovicia. To dla niego powrót do włoskiego futbolu po dwóch latach rozłąki.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek: Musimy myśleć o barażach. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Latem 2018 roku 26-letni obecnie zawodnik przeniósł się z Cracovii do Genoa CFC. Zaliczył znakomitą rundę jesienną, strzelając 19 goli w 21 meczach. To zaowocowało jego transferem do AC Milan (za 35 mln euro), w którym spędził kolejny rok. Wkrótce potem Mediolan zamienił na Berlin i... na razie chciałbym o tym zapomnieć.

Bundesliga okazała się dla Piątka rozczarowaniem. Z Herhty odchodził jako zmiennik, z ledwie jedną zdobytą bramką w rundzie jesiennej. Powrót do Serie A zaowocować ma renesansem formy napastnika, którego włoscy kibice nie zdążyli zapomnieć.



Trwa relacja live z meczu Napoli - Fiorentina.



ZOBACZ TEŻ:



Inter Mediolan zdobywcą Superpucharu Włoch

Marina Łuczenko-Szczęsna o chorobie syna. "Miał gorączkę, bywało 40 stopni"