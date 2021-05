Puchar Włoch. Juventus FC - Atalanta BC. Trwa mecz

W ostatnim, decydującym starciu tej edycji Pucharu Włoch zmierzą się Juventus FC i Atalanta BC. Polski bramkarz Wojciech Szczęsny znalazł się wśród rezerwowych turyńskiej ekipy. W Interii trwa relacja z tego spotkania.

Pierwsze "jedenastki" obu ekip:



Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinowski, Zapata.



Juventus: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Włochy - Puchar Włoch

W drodze do finału "Stara Dama" pokonała: Genoę 3-2, Spal 4-0, Inter 2-1, 0-0 (dwumecz). Atalanta odprawiła: Cagliari 3-1, Lazio 3:2, Napoli 0-0, 3-1 (dwumecz).



Dla turyńczyków to ostatnia szansa na wygranie jakiegokolwiek trofeum w bieżącym sezonie, znacznie lepiej w ligowych rozgrywkach spisywał się zespół z Bergamo.



Na sukces w Coppa Italia ekipa Atalanty czeka od blisko 60. lat. Juventus to najbardziej utytułowana ekipa w historii tych rozgrywek (13 triumfów). Rok temu przegrali jednak w finale z SSC Napoli.

To może być ostatni w karierze występ Gianluigi Buffona w barwach Juventusu. "Juve" zrobi wszystko, by było to udane pożegnanie 44-letniego bramkarza, klubowej legendy.



Juventus - Atalanta: Relacja

Już w trzeciej minucie doszło do groźnej sytuacji pod bramką "Gigi" Buffona. Od początku aktywny Duvan Zapata, zarkęcił de Matthijsem Ligtem i wystawił do Jose Palomino, którego strzał odbił bramkarz "Juve".

Chwilę później Zapata z łatwością opanował górną piłkę graną właśnie do niego. Mimo obrońcy na plecach, i to nie byle jakiego (Chiellini), obrócił się i strzelił w kierunku lewego dolnego rogu. Chybił minimalnie.



Palomino, który mógł być bohaterem po akcji Zapaty z trzeciej minuty, chwilę później pomylił się i dał minąć w polu karnym Dejanowi Kulusevskiemu. Atalanta miała szczęście, że atakujący zdecydował się na podanie, które zostało przechwycone.



Zapata znowu znalazł się w polu karnym z piłką u nogi w 13. minucie i znowu zachował się nieegoistycznie, oddając piłkę do Matteo Pessiny. Ten został powalony na boisko przez Giorgio Chielliniego, zgodnie z przepisami według sędziego.

Na początku drugiego kwadransa nienaganne prowadzenie piłki przez Cristiano Ronaldo doprowadziło do sfaulowania go tuż przed polem karnym Atalanty, z jego lewej strony.



Poszkodowany podjął się wykonania rzutu wolnego, ale trafił w mur, a po jego dobitce piłkę przejęli obrońcy rywala. Minął moment i nieporozumienie Buffona z de Ligtem omal nie wykorzystał czyhający na błąd Zapata, jednak źle trafił w piłkę.



Niefrasobliwość autorstwa Rodrigo Bentancura w polu karnym "Starej Damy", pozwoliła na oddanie strzału z ostrego kąta Remo Freulerowi. Piłka minęła lewy słupek, ale gdyby ktoś zamykał akcję w tamtym sektorze, byłoby 1-0.

31. minuta przyniosła prowadzenie "Bianconerrim". Szybki wypad Juventusu z obrony do ataku, nie do końca dobrze spisał się Ronaldo, który padł w polu karnym. Futbolówka trafiła do Kulusevskiego, który "zawinął" ją na długi słupek wspaniałym technicznym uderzeniem na 1-0.



Atalanta mogła odpowiedzieć szybko, bo do strzału głową przy prawym słupku doszedł Hans Hateboer, ale znakomitą paradą popisał się Buffon i minimalna przewaga ekipy z Turynu została w mocy.



Równowagę, czyli wynik remisowy, Atalanta przywróciła w 41. minucie. Rusłan Malinowski wykorzystał fakt głębokiego cofnięcia się linii defensywnej "Juve" i ustawił się tuż przed polem karnym, dzięki temu miał sporo czasu by uderzyć i zrobił to perfekcyjnie w prawy róg bramki, na 1-1.

Koniec pierwszej połowy.



Ruszyła druga połowa.

Po rzucie wolnym bitym przez Malinowskiego do piłki omal nie dopadł Zapata, finalnie udaje się Juventusowi zażegnać niebezpieczeństwo, ale pierwsza sytuacja podbramkowa na konto piłkarzy z Bergamo.





Atalanta Bergamo Juventus Turyn 1 1 DO PRZERWY 1-1 R. Malinovskiy 41' D. Kulusevski 31'

STATYSTYKI Atalanta Bergamo Juventus Turyn 1 1 Posiadanie piłki 57,8% 42,2% Strzały 8 3 Strzały na bramkę 4 2 Faule 7 11

