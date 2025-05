Prestiżowy puchar dla Polaka. I już się zaczęło, trwa szaleństwo we Włoszech

Niemal cała piłkarska Polska z niecierpliwością czeka na godzinę 21:30. To właśnie wtedy spotkanie mogące przypieczętować tytuł mistrza Hiszpanii rozpocznie FC Barcelona z Robertem Lewandowskim oraz Wojciechem Szczęsnym w meczowej kadrze. Już we wtorek spore powody do radości dał kibicom Łukasz Skorupski, który sięgnął po prestiżowy Puchar Włoch. Jeszcze zanim wzniósł trofeum w górę, na Półwyspie Apenińskim spłynęło mnóstwo pochwał w jego stronę.