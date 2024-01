"Piekło" w Rzymie, klub Zalewskiego poza pucharem. Wielki skandal i walki

We Włoszech mało jest meczów o takim ciężarze gatunkowym, jak "Derby della Capitale", czyli derby stolicy między Lazio i AS Roma . W bieżącym sezonie złożyło się tak, że oprócz potyczek w Serie A obie drużyny trafiły na siebie jeszcze w krajowym pucharze, a konkretnie w ćwierćfinale tych rozgrywek.

Puchar Włoch - ćwierćfinał. Przebieg meczu Lazio - AS Roma

W pierwszej fazie spotkania nieco więcej konkretnych szans wypracowali sobie gracze Lazio , występujący tym razem w roli gospodarzy na współdzielonym na co dzień z rywalami Stadio Olimpico. Jeszcze w 20. minucie podopieczni Maurizio Sarriego nie zdołali wykorzystać dogodnej szansy z rzutu wolnego - futbolówka wylądowała wówczas w rękach Ruiego Patricio, dla którego jest to być może ostatnia już kampania w barwach ASR.

Przed przerwą wydarzyły się jeszcze dwie istotne rzeczy: po pierwsze spotkanie musiało zostać na moment przerwane z powodu wrzucenia racy na murawę, po drugie zaś - już w doliczonym czasie - Gianluca Mancini dosłownie w ostatniej chwili w okolicach "piątki" wybił futbolówkę zanim zdołał dotrzeć do niej Matteo Guendouzi . Tak czy inaczej - po 45 minutach z okładem było 0:0 . Co ciekawe starcie z poziomu trybun obserwował m.in. Zbigniew Boniek, niegdyś wyśmienity napastnik "Giallorossich":

Kolejne minuty upłynęły raczej bez klarownych szans z obu stron, choć nieustannie sposobności do strzału szukał chociażby Romelu Lukaku. W okolicach 75. minuty doszło przy tym do absolutnie skandalicznego zachowania pseudokibiców Lazio - Edoardo Bove, który został zmieniony przez Stephana El Shaarawy'ego, zszedł za linię boczną, po czym został obrzucony szklanymi butelkami - jedna z nich trafiła go w tył głowy i choć na szczęście futboliście nie stało się nic poważnego, to władze ligi bez wątpienia rozpoczną śledztwo w tej sprawie.