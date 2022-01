Napoli podejmuje dzisiaj Fiorentinę w 1/8 finału Pucharu Włoch. Mocno osłabieni gospodarze będą i tak faworytem w starciu z "Fioletowymi". Kto zamelduje się w ćwierćfinale Coppa Italia? Tym razem kibice nie będą mogli obejrzeć "polskiego" pojedynku.

Puchar Włoch: Napoli - Fiorentina. Bez Piotra Zielińskiego, ale z Krzysztofem Piątkiem

Napoli - Fiorentina to najciekawsze spotkanie 1/8 finału Pucharu Włoch. Błękitni to obecnie trzecia drużyna Serie A z dorobkiem 43 punktów. Napoli do liderującego Interu traci sześć "oczek", ale rozegrało jedno spotkanie więcej. Drużyna Piotra Zielińskiego, który nie wystąpi w starciu z Fiorentiną z powodu zakażenia covid-19 w 2022 roku jeszcze nie przegrała. Ostatnio w lidze Napoli pokonało Sampdorię 1-0, a wcześniej zremisowało w ważnym meczu z Juventusem 1-1.



W ostatnim czasie Napoli musi się zmagać z poważnymi brakami kadrowymi. Oprócz Piotra Zielińskiego w składzie neapolitańczyków na spotkanie Pucharu Włoch z Fiorentiną nie będzie m.in. Lorenzo Insigne, Alexa Mereta, Kalidou Koulibaly'ego, Kevina Malcuita, André-Franka Zambo Anguissy, Hirvinga Lozano, Adama Ounasa i Victora Osimhena.



Napoli - ostatnie wyniki:

Napoli - Sampdoria 1-0

Juventus - Napoli 1-1

Napoli - Spezia 0-1

Milan - Napoli 0-1

Napoli - Empoli 0-1



Fiorentina zajmuje w lidze włoskiej szóstą pozycję i ma na koncie 32 punkty. Ostatnio Fioletowi ponieśli dotkliwą porażkę na wyjeździe z Torino 0-4. W tamtym spotkaniu na ławce rezerwowych Fiorentiny zasiadł powracający po kontuzji Bartłomiej Drągowski. Polski bramkarz był wyłączony z gry przez ponad trzy miesiące, a ostatni raz wystąpił... właśnie w meczu ligowym z Napoli. Wówczas Fiorentina przegrała u siebie 1-2. Wiele wskazuje na to, że z Napoli może zagrać już od pierwszej minuty.

Dzisiaj w barwach Fiorentiny może zadebiutować wypożyczony z Herthy Berlin Krzysztof Piątek. Napastnik znalazł się w szerokim składzie Fioletowych na to spotkanie, ale najpewniej mecz rozpocznie na ławce rezerwowych. Fiorentina będzie musiała sobie radzić w starciu z Napoli w ramach 1/16 finału Pucharu Włoch bez Sofyana Amrabata, który jest na Pucharze Narodów Afryki oraz kontuzjowanych Marco Benassiego i Riccardo Sottila.



Zobacz też: Krzysztof Piątek przywitał się z kibicami Fiorentiny



Fiorentina - ostatnie wyniki:

Torino - Fiorentina 4-0

Hellas - Fiorentina 1-1

Fiorentina – Sassuolo 2-2

Fiorentina – Benevento 2-1 (Puchar Włoch)

Fiorentina – Salernitana 4-0

Puchar Włoch: Napoli - Fiorentina. Przewidywane składy

Przypuszczalne składy na mecz Napoli - Fiorentina w 1/16 Pucharu Włoch:

Napoli: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Mertens, Elmas, Petagna.

Fiorentina: Drągowski - Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Duncan, Pulgar, Maleh, Gonzalez, Ikone, Saponara.

Napoli - Fiorentina. Kiedy i o której mecz Pucharu Włoch?

Spotkanie 1/8 finału Pucharu Włoch: Napoli - Fiorentina odbędzie się w czwartek 13 stycznia. Początek meczu o godzinie 18.00.



Puchar Włoch: Napoli - Fiorentina. Gdzie oglądać transmisję w tv?

Czwartkowy mecz Pucharu Włoch Napoli - Fiorentina można oglądać w tv na kanale Polsat Sport Premium 1.



Puchar Włoch: Napoli - Fiorentina. Transmisja online live stream. Gdzie obejrzeć?

Mecz Napoli - Fiorentina w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch dostępny będzie także online live stream na Polsat Box Go.





Napoli - Fiorentina - tekstową relację "na żywo" można śledzić na sport.interia.pl.



O której początek meczu Napoli - Fiorentina? Godzina 18.00 w czwartek.

Transmisja TV meczu Napoli - Fiorentina: Polsat Sport Premium 1.

Stream online meczu Napoli - Fiorentina: Polsat Box Go

