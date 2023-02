Obiecujący początek, a później wielka kompromitacja na Stadio Olimpico

Roma zaczęła to spotkanie nieźle, choć oczywiście Jose Mourinho mocno namieszał w składzie. Jej akcje były ładne, ale brakowało im tego ostatniego podania, które dawało okazję do strzału. Z jednym wyjątkiem, gdy w 13. minucie z drugiej linii wbiegł w pole karne Benjamin Tahirović i dostał znakomitą piłkę z prawego skrzydła. 19-letni Szwed uderzył z woleja, ale trafił w bramkarza Mouhamadou Sarra .

Cremonese niemal wyłącznie się broniło, nawet nie próbowało większych sił rzucać do ataku. Aż w 26. minucie fatalny błąd popełnił reprezentant Albanii Marash Kumbulla - stracił piłkę na środku boiska, a Cyriel Dessers popędził sam na bramkę Rui Patricio. W polu karnym próbował mijać portugalskiego weterana - zagrał sobie piłkę w prawą stronę, a później poczekał aż golkiper Romy go sfauluje. Patricio uciekał z rękami, nie chciał zahaczyć Nigeryjczyka, bo widział, że z pomocą nadbiega już dwóch obrońców. Dotknął jednak nogi rywala barkiem i to było podstawą do podyktowania rzutu karnego. A Dessers z 11 metrów się nie pomylił - huknął pod poprzeczkę i Cremonese sensacyjnie prowadziło 1-0.