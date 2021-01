Po niezwykle zaciętym boju Juventus Turyn pokonał Genoę 3-2 w 1/8 finału Pucharu Włoch. Zwycięska bramka padła dopiero w dogrywce. Wojciech Szczęsny śledził przebieg meczu z ławki rezerwowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - US Sassuolo Calcio 3-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Włochy - Puchar Włoch

2021-01-13 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Daniele Chiffi Juventus Turyn Genoa CFC 1893 3 2 PO DOGRYWCE D. Kulusevski 2' Morata 23' H. Rafia 104' L. Czyborra 28' F. Melegoni 74'

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia "Juve". Już w drugiej minucie piłka wpadła do bramki gości po płaskim strzale Dejana Kulusevskiego. Ten sam zawodnik jeszcze przed upływem półgodziny gry obsłużył idealnie w polu karnym Alvaro Moratę, a ten nie zmarnował okazji i zrobiło się 2-0.

Reklama

Każdy, kto uważał, że losy spotkania są rozstrzygnięte, srodze się jednak mylił. Wystarczyło kilka minut, by Genoa zapracowała na bramkę kontaktową. Po uderzeniu głową Lennarta Czyborry po raz pierwszy tego dnia bezradny okazał się stojący w bramce turyńczyków Gianluigi Buffon.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Jeszcze przed przerwą trzeciego gola dla mistrzów Włoch zdobył Arthur, ale arbiter słusznie gola nie uznał, odgwizdując pozycję spaloną.



Po zmianie stron zespół z Geniu ruszył do zdecydowanych ataków. Po strzale Marco Pjacy gospodarzy uratowała poprzeczka. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasy gry Buffon skapitulował jednak po raz drugi, gdy precyzyjnym uderzeniem sprzed pola karnego popisał się Filippo Melegoni.





Trener Andrea Pirlo nie wystawił na ten mecz najsilniejszej jedenastki. By ratować wynik, dopiero w 88. minucie na murawie zameldował się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk miał zbyt mało czasu na uchronienie drużyny przed dogrywką.



Tuż przed końcem jej pierwszej odsłony do siatki trafił inny rezerwowy - Hamza Rafia. I jak się okazało, był to gol na wagę awansu do ćwierćfinału Coppa Italia. W dwóch poprzednich edycjach piłkarzom "Juve" nie udało się sięgnąć po główne trofeum. Drogę ku niemu tym razem rozpoczęli w mękach, ale zwycięsko.

3 2 Juventus Turyn Genoa CFC 1893 Buffon Drăgușin Chiellini Demiral Wesley Arthur Kulusevski Portanova Bentancur Bernardeschi Morata Paleari Goldaniga Dumbravanu Bani Ghiglione Lerager Czyborra Melegoni Rovella Scamacca Pjaca SKŁADY Juventus Turyn Genoa CFC 1893 Gianluigi Buffon Alberto Paleari Radu Drăgușin 90′ 90′ Edoardo Goldaniga 65′ 65′ Giorgio Chiellini 29′ 29′ 97′ 97′ Daniel Dumbravanu 65′ 65′ Merih Demiral 116′ 116′ Mattia Bani 88′ 88′ Wesley David de Oliveira Andrade 41′ 41′ Paolo Ghiglione Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Lukas Reiff Lerager 2′ 2′ Dejan Kulusevski 28′ 28′ 112′ 112′ Lennart Czyborra 77′ 77′ Manolo Portanova 74′ 74′ 105′ 105′ Filippo Melegoni 25′ 25′ 46′ 46′ Rodrigo Bentancur 119′ 119′ Nicolò Rovella 120′ 120′ Federico Bernardeschi Gianluca Scamacca 23′ 23′ Alvaro Morata Marko Pjaca REZERWOWI Carlo Pinsoglio Federico Marchetti Wojciech Szczęsny Lukáš Zima 65′ 65′ Leonardo Bonucci Domenico Criscito 65′ 65′ Danilo Andrea Masiello Gianluca Frabotta Milan Badelj 46′ 46′ Adrien Rabiot 112′ 112′ Steeve-Mike Eboa Ebongue 77′ 77′ 104′ 104′ Hamza Rafia 105′ 105′ Ivan Radovanović Aaron Ramsey Miha Zajc 88′ 88′ Cristiano Ronaldo Giuseppe Caso Félix Alexandre Andrade Sanches Correia Mattia Destro R. Capellini 97′ 97′ Darian Males Filippo Ranocchia Eldor Shomurodov

STATYSTYKI Juventus Turyn Genoa CFC 1893 3 2 Posiadanie piłki 59,4% 40,6% Strzały 22 11 Strzały na bramkę 16 5 Rzuty rożne 10 6 Faule 12 17

UKi



Puchar Włoch - zobacz stan rywalizacji w 1/8 finału