Juventus - Inter. Niezwykłe emocje w Turynie, niewykorzystana szansa Milika

We wtorkowy wieczór rozegrano spotkanie półfinału Włoch między Juventusem Turyn a Interem Mediolan.

Puchar Włoch. Juventus - Inter. Milik wszedł w drugiej połowie

Tuż po zmianie stron Fagioli znakomicie podał do wbiegającego Dusana Vlahovicia, ten głową z 5 metrów uderzył nad poprzeczką.

Krótko potem Milik mógł dać Juve prowadzenie, dostawiając nogę do piłki posłanej przez Juana Cuadrado. Jednak zrobił to nie do końca tak, jak chciał i minimalnie chybił.