Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia ze strony gospodarzy. Już w 1. minucie padła bramka, która znacząco wpłynęła na przebieg całego pojedynku. Na listę strzelców wpisał się Edin Dżeko.

Inter zadał błyskawiczny cios w starciu z Romą

Jak padł gol? W pole karne dokładnie dośrodkował Ivan Perisić. Dżeko na dziesiątym metrze dopadł do piłki i strzałem z woleja pokonał Patricio, który stał między słupkami Romy.



Gospodarze chcieli pójść za ciosem. W ciągu dwóch minut dwa razy fantastycznie interweniował bramkarz Romy. Najpierw zatrzymał Skriniara, a potem Dżeko. Podopieczni Jose Mourinho nie mieli za wiele do powiedzenia. W pierwszej połowie Zaniolo próbował zaskoczyć Handanovicia, ale ten był na posterunku.



Reklama

Alexis Sanchez popisał się kapitalnym uderzeniem i podwyższył prowadzenie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Włoch: Inter Mediolan - AS Roma. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Po przerwie podopieczni Simone Inzaghiego zadali drugi cios i zamknęli losy rywalizacji. Tym razem w roli głównej wystąpił Alexis Sanchez. Chilijczyk w 68. minucie popisał się uderzeniem z dystansu w samo okienko.



Przyjezdni nie mieli sposobu, by na to odpowiedzieć. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:0 i to Inter zagra w kolejne fazie rozgrywek. W półfinale zmierzy się z wygranym meczu AC Milan - Lazio.



Inter Mediolan - AS Roma 2:0 (1:0)



1:0 - Dżeko 1', 2:0 - Sanchez 68'