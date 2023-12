Gigantyczna sensacja we Włoszech. Kompromitacja Napoli, koniec marzeń o trofeum

Już w 22. minucie spotkania przed znakomitą okazją do strzelenia gola stanął Giacomo Raspadori . Włoch znalazł sobie trochę miejsca w polu karnym i oddał mierzony strzał. Pech chciał, że zatrzymał się on na słupku.

Frosinone wykorzystało szansę. Kolejny cios dla Napoli

Jeszcze przed przerwą ekipa mistrza Włoch znalazła drogę do siatki rywala. Katastrofalny błąd popełnił Caleb Okoli, który chciał odegrać piłkę do bramkarza, a podał ją wprost pod nogi Giovanniego Simeone. Napastnik stanął oko w oko z golkiperem, "posadził go i spokojnie wbił futbolówkę do bramki. Z pomocą Frosinone przyszedł jednak VAR. Analiza wykazała, że w akcji bramkowej ręką zagrywał Lindstrom, dlatego sędzia bramki nie uznał.