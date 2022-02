Atalanta podejmie dziś Fiorentinę w 1/4 finału Pucharu Włoch. Która z tych drużyn znajdzie się w półfinale Coppa Italia? Początek meczu o godz. 18. Transmisja tv w Polsat Sport News i online live stream na Polsat Box Go.

Czytaj również: Inter Mediolan lepszy w hicie Pucharu Włoch. Co za gol!

Puchar Włoch: Atalanta - Fiorentina. Ostatnie wyniki i forma drużyn

Atalanta znajduje się obecnie na piątym miejscu w tabeli Serie A. Zespół z Bergamo po 23. meczach ma na koncie 43 punkty i traci dziewięć oczek do czołowej trójki. Ostatnie tygodnie dla "Nerazzurri" nie są jednak łatwe. Z drużyny, która znana jest z ofensywnego i radosnego stylu gry, kompletnie uszło powietrze. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego nie potrafili odnieść zwycięstwa w trzech meczach z rzędu w lidze, przegrywając 1-2 u siebie z Cagliari i remisując bezbramkowo w starciach z Lazio i Interem. Jeszcze wcześniej Atalanta awansowała do ćwierćfinału Pucharu Włoch po wygranej nad Spezią 2-0.

W meczu przeciwko Fiorentinie zabraknie kilku ważnych piłkarzy Atalanty. Z powodu problemów zdrowotnych na boisku nie zobaczymy Josipa Ilicicia, Alekseya Miranchuka i Duvana Zapaty.

Atalanta - ostatnie wyniki:



Atalanta - Cagliari 1-2 (Serie A)

Lazio - Atalanta 0-0 (Serie A)





Atalanta - Inter 0-0 (Serie A)

Fiorentina chce jak najszybciej zapomnieć o porażce 0-3 w sobotę z Lazio przed własną publicznością. Drużyna Krzysztofa Piątka w starciu z rzymianami była kompletnie bezradna. Polski napastnik na boisku spędził niewiele ponad 15 minut, zmieniając w końcówce Arthura Cabrala, dla którego był to debiut w barwach "Violi".



Czy Piątek wróci do wyjściowego składu Fiorentiny na mecz z Atalantą? Nie można tego wykluczyć, bowiem 26-latek w tych rozgrywkach błysnął już skutecznością. Piątek trafił do siatki w spotkaniu 1/8 finału z Napoli (zwycięstwo Fiorentiny 5-2 po dogrywce).



Dzisiejszy mecz będzie 42. konfrontacją pomiędzy Atalantą i Fiorentiną. Więcej zwycięstw na koncie ma drużyna z Florencji, która pokonywała Atalantę w 17 spotkaniach. Aż 15 meczów kończyło się remisem. "Nerazzurii" wygrywali z Fiorentiną 9 razy.

Fiorentina - ostatnie wyniki:



Fiorentina - Lazio 0-3 (Serie A)

Cagliari - Fiorentina 1-1 (Serie A)



Fiorentina - Genoa 6-0 (Serie A)

Puchar Włoch - pary i wyniki ćwierćfinałów:

Inter - AS Roma 2-0



Milan - Lazio 4-0



Atalanta - Fiorentina (czwartek o godz. 18)





Juventus - Sassuolo (czwartek o godz. 21)

