Polak nie przestaje imponować formą. Piękny gol zapewnił awans jego zespołowi

Kamil Jóźwiak kontynuuje swoją wysoką dyspozycję w barwach Charlotte FC. Mimo że obecny sezon nie zaczął się dla polskiego skrzydłowego najlepiej, to w ostatnim czasie konsekwentnie przypomina on o sobie selekcjonerowi Fernando Santosowi. Dzisiejszej nocy za sprawą imponującej bramki zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo 1:0 z Orlando City i awans do 1/8 finału US Open Cup. Ponownie asystował mu z kolei Karol Świderski.