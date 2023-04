Polacy błyszczą w prestiżowym pucharze. Czas na wielki powrót do kadry?

Fani Charlotte FC musieli się trochę naczekać na ten moment - w nocy z wtorku na środę według czasu polskiego ich ulubieńcy rozpoczęli rywalizację w U.S. Open Cup, najstarszych wciąż organizowanych rozgrywkach piłkarskich w Stanach Zjednoczonych, które swój początek miały prawie 110 lat temu, w 1914 roku.

Inauguracja występów "The Crown" w tegorocznej odsłonie pucharu okazała się więcej, niż dobra - ekipa z Karoliny Północnej bez większych problemów ograła rywali z Tormenty, a wśród bohaterów starcia znalazła się aż... dwójka Polaków.

U.S. Open Cup. Jóźwiak i Świderski potwierdzili doskonałą formę

Strzelanie we wspomnianej potyczce rozpoczęło się bowiem od trafienia Kamila Jóźwiaka w 25. minucie. Po przerwie rezultat podwyższyli kolejno Copetti i Jones, po czym w 84. minucie Tormenta w końcu odpowiedziała trafieniem Cassiniego.

Riposta była jednak błyskawiczna - dosłownie kilkadziesiąt sekund później rywali dobił Karol Świderski, który ustalił wynik na 4-1. Tym samym Charlotte FC może z dużym spokojem szykować się do kolejnych wyzwań - a jest o co walczyć, bo w Major League Soccer "The Crown" jest jak na razie tuż za strefą gwarantującą udział w play-offach.