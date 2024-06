Wspaniały występ Polaka, czegoś takiego jeszcze nie było. Dogonił Messiego [WIDEO]

W poprzedniej kolejce Los Angeles FC pokonała na własnym stadionie San Jose Earthqaukes 6-2, a nasz zawodnik dwa razy trafił do siatki. Teraz klub z "Miasta Aniołów" podejmował Rapids i również nie zostawił im złudzeń, a wszystkie gole strzelił Bogusz .

Mateusz Bogusz bohaterem Los Angeles FC

Festiwal strzelecki rozpoczął już w 20. minucie, kiedy po szybkim ataku z prawej strony dośrodkował Denis Bouanga , a nasz gracz dołożył nogę w polu karnym, trafiając do pustej siatki.

Ten sam duet przyczynił się do gola na 2-0. Tym razem uderzenie Bouangi z pola karnego zostało zablokowane, ale do piłki dopadł Bogusz i przymierzył obok bramkarza Rapids . Była 58. minuta.

Jakby mało było nieszczęść gości, to od 62. minuty musieli grać w dziesiątkę, kiedy z boiska wyleciał Kevin Cabral w efekcie obejrzenia dwóch żółtych kartek.

Wynik spotkania został ustalony 10 minut później. Akcję rozpoczął polski pomocnik, który zagrał do Timothy'ego Tillmana, ten podał do Keia Kamary, który przekazał futbolówkę wbiegającemu w pole karne Polakowi. Bogusz uderzeniem nad wybiegającym bramkarzem posłał piłę do siatki.