Lionel Messi to największa gwiazda, jako ostatnio trafiała do MLS. Argentyńczyk to przecież mistrz świata, triumfator Ligi Mistrzów czy siedmiokrotny laureat "Złotej Piłki" magazynu "France Football. Dzięki niemu Inter Miami zdobył już pierwsze trofeum, wygrywając Puchar Lig. Okazuje się jednak, że nie wszystko, co z nim związane, podoba się fanom klubu z Florydy. Wszystko przez ogłoszenie wydane przez właścicieli zespołu.