Wielki powrót reprezentanta Polski? To praktycznie pewne. "Zatęsknił"

Reprezentant Polski Karol Świderski to bez wątpienia ostatnio jedna z kluczowych postaci amerykańskiego Charlotte FC. W samych tylko rozgrywkach MLS zawodnik ten dla "The Crown" zdobył w bieżącej kampanii łącznie 12 goli, najwięcej w całej drużynie. Nie dziwi więc, że coraz częściej mówi się o powrocie "Świdra" do Europy - a takie zamiary potwierdza również i agent gracza, Mariusz Piekarski. "Postaramy się wykonać ciekawy ruch" - zapewnia 48-latek.