Wielki piłkarz zaczął wygrywać także jako trener

Wayne Rooneyjest trenerem DC United od miesiąca, ale zanim zaczął trenować zawodników musiał poczekać na wizę pracowniczą. DC United przystąpiło do rywalizacji z Orlando City z ostatniego miejsca w tabeli Konferencji Wschodniej, gromadząc do tej pory jedynie 18 punktów.

Ekipa Rooneya zapewniła sobie zwycięstwo w dramatycznych okolicznościach. Orlando City przez większą część meczu prowadziło po trafieniu w 9. minucie Juniora Urso. Dopiero w doliczonym czasie gry DC United zdołało doprowadzić do remisu za sprawą Chrisa Durkina, a cztery minuty później Taxiarchis Fountas zapewnił drużynie pierwsze zwycięstwo od pięciu meczów.

"Piłkarze tego potrzebowali, w pierwszej części sezonu mieli słabe wyniki, teraz sezon zaczyna się dla nas na nowo" - powiedział po meczu Rooney. "Wierzyłem, że wygramy ten mecz, ale musieliśmy zwiększyć tempo gry" - dodał.

Wayne Rooney kończył karierę w DC United

Jako zawodnik Rooney spędził ostatnie lata swojej kariery w DC United, gdzie rozegrał 52 mecze i zdołał strzelić 25 bramek. Następnie rozpoczął przygodę trenerską w styczniu 2020 roku w angielskim klubie Derby County i prowadził ją do 24 czerwca 2022 roku. W tym czasie wobec problemów finansowych ekipa popularnych "Baranów" spadła do League One.

DC Unitednadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, mając 21 punktów. "Nie możemy odpoczywać i myśleć, że wygraliśmy mecz. Musimy być konsekwentni i dużo biegać w każdym spotkaniu" - podsumował Rooney.

Rooney już w środę będzie miał okazję sięgnąć po kolejne zwycięstwo w Major League Soccer. DC United zagra z ekipą Charlotte FC, w której występuje trzech Polaków: Karol Świderski, Kamil Jóźwiak oraz Jan Sobociński.